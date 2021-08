Ręczniki

Niezbędnym elementem w każdej łazience są ręczniki. W zależności od tego, do czego mają służyć, występują one w różnych rozmiarach. O jakiej wielkości go wybrać?

Ręczniki - rozmiary i materiały

Można wyróżnić dwa klasyczne rozmiary tych tekstyliów łazienkowych - 50x90 cm oraz 70x140 cm. Te pierwsze są uniwersalne i dobrze sprawdzą się do wycierania rąk, twarzy, a także włosów. Ręczniki o większym rozmiarze nadadzą się do wytarcia całego ciała po kąpieli.

Kluczowe są również materiały, z jakich produkt został wykonany. Te, które w 100% wykonano z bawełny, dobrze radzą sobie z wchłanianiem wody, a także są miękkie, puszyste i po prostu przyjemne w dotyku.

Tekstylia do łazienki - co jeszcze jest ważne?

Jeżeli zależy Ci na zachowaniu jednolitej kolorystyki łazienki, dobierz kolor ręczników do odcienia, jaki panuje w łazience. Dzięki temu wszystko zachowa spójny wygląd, a Ty będziesz cieszyć się atrakcyjnie wyposażonym wnętrzem.

Oferta tekstyliów do domu zawsze jest szeroka. Ręczniki mogą być gładkie, wzorzyste - obecnie rynek oferuje tego naprawdę dużo. Trudno oprzeć się tym pięknym wzorom i odcieniom.

Nie zapominaj o higienie

Wszystkie rzeczy w domu, których używa się do kąpieli lub do snu, powinno się prać tak często, jak to możliwe. Tekstylia łazienkowe pierz co około 2 tygodnie, ponieważ znajdują się na nich bakterie oraz osiada kurz. Jest to jedna z rzeczy, o których bezwzględnie należy pamiętać.