Nudzą Cię proste, klasyczne pościele? Marzysz o wyjątkowym wzorze albo ciekawym kolorze? Odpowiedzią na Twoje potrzeby zdecydowanie jest pościel dwustronna!

Czym jest pościel dwustronna?

Nowoczesny rodzaj pościeli, którą znajdą Państwo w naszym sklepie, to pościel dwustronna. Jak możemy się łatwo domyślić, od zwykłej, klasycznej pościeli różni się faktem, iż z jednej strony posiada inny wzór niż z drugiej. Wzory są zazwyczaj dobrane w taki sposób, aby do siebie pasowały. Świetnie prezentuje się to na pościelonym łóżku, kiedy zawiniemy lekko kołdrę, ukazując kontrastujący wzór spod spodu.





Jak dobrać dwustronną pościel do sypialni?

Wybierając pościel do sypialni, zawsze powinniśmy kierować się jej stylem i dodatkami, które stoją w pomieszczeniu. Jest to przecież pomieszczenie, do którego przychodzimy zrelaksować się i wypocząć, a więc wszystko powinno stanowić jedną, harmonijną całość. Jeśli nudzi nas klasyka, możemy pobawić się kontrastami. Przykładowo, do jasnej, np. białej, sypialni, wybrać czarną lub granatową pościel. Doskonale sprawdzi się tu pościel dwustronna, którą będziemy mogli w razie potrzeby przełożyć na jasną stronę.